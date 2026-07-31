Возбуждено дело после атаки украинских боевиков на пассажирский автобус в ДНР

Возбуждено уголовное дело после атаки украинских боевиков на автобус в ДНР Возбуждено дело после атаки украинских боевиков на пассажирский автобус в ДНР

Москва31 июл Вести.Возбуждено уголовное дело после атаки украинского беспилотника на пассажирский рейсовый автобус в ДНР. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Рано утром 31 июля в Амвросиевском муниципальном округе украинский беспилотный летательный аппарат атаковал рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Краснодар – Донецк". В результате удара пострадали 8 мирных граждан — им оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) по факту атаки Вооруженных формирований Украины на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике. Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на месте происшествия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ранее отмечалось, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.