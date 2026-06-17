Уголовное дело возбуждено после атаки дрона на автобус в Брянской области СК: в атакованном в Брянской области автобусе находились 44 человека

Москва17 июн Вести.В автобусе с детской футбольной командой из Республики Беларусь, который атаковали боевики ВСУ в Брянской области, находились 44 пассажира, из них 28 детей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт) говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал автобус гомельской детской футбольной команды, который вез ребят на отдых в Геленджик. По предварительным данным, погибла женщина, сопровождавшая команду. Еще шесть человек получили ранения, они госпитализированы.