Ковальчук: пострадавшие от удара ВСУ по автобусу с детьми обеспечены необходимым

Пострадавшие от удара ВСУ по автобусу с детьми обеспечены всем необходимым Ковальчук: пострадавшие от удара ВСУ по автобусу с детьми обеспечены необходимым

Москва17 июн Вести.Пострадавшие от удара дрона ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области обеспечены всем необходимым. Об этом ИС "Вести" сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

17 июня украинский беспилотник целенаправленно атаковал автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, который вез ребят на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая команду женщина, госпитализированы семь человек, в том числе пятеро детей.

Все пассажиры автобуса, которые не пострадали, физически не пострадали, они были оперативно перевезены в пункт временного размещения, в ближайший населенный пункт. И сейчас дожидаются прибытия сопровождающей колонны из Гомеля в Белоруссию и, соответственно, отправятся домой. Сейчас в моменте они обеспечены всем необходимым сказал Ковальчук

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, комментируя атаку украинских боевиков, заявила, что ВСУ целенаправленно бьют по детям.