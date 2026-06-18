Автобусы с выжившими при ударе ВСУ в Брянской области прибыли в Речицу

Два автобуса с выжившими при ударе ВСУ в Брянской области прибыли в Белоруссию Автобусы с выжившими при ударе ВСУ в Брянской области прибыли в Речицу

Москва18 июн Вести.Два автобуса с пассажирами, которым удалось избежать ранений при ударе украинского беспилотника (БПЛА) по автобусу в Брянской области, прибыли в белорусскую Речицу, сообщает ТАСС. Прибывающих детей встречают родители и родственники.

Днем 17 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, который вез ребят на отдых из Речицы в Геленджик. При ударе дрона погибла супруга тренера команды. Восемь человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, пострадали.

МИД Белоруссии подчеркнул, что ВСУ совершили акт терроризма. Минск потребовал от Киева объяснений.

Организация Объединенных Наций (ООН) осудила нападение на мирных граждан. Министерство иностранных дел России призвало международные организации дать честную оценку действиям ВСУ в Брянской области.