Белорусские чиновники посетили в медцентре пострадавших под Брянском детей

Спортивные чиновники посетили в медцентре пострадавших под Брянском детей Белорусские чиновники посетили в медцентре пострадавших под Брянском детей

Москва21 июн Вести.Делегация министерства спорта Белоруссии и ассоциации "Белорусская федерация футбола" посетила в научно-практическом центре детской хирургии в Минске детей, пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на автобус в Брянской области, передает РИА Новости.

Спортивные чиновники пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим детям, говорится в сообщении.

Члены делегации вручили детям подарки: футбольные мячи и другой спортивный инвентарь, форму национальной сборной Белоруссии по футболу и сладости.

На подаренной футбольной форме и мячах автограф оставил главный тренер белорусской национальной сборной по футболу Виктор Ганчаренко, который входил в состав делегации.

Трагедия произошла 17 июня – украинский дрон атаковал автобус с детьми, которые ехали из Белоруссии в Геленджик на отдых. В результате удара погибла беременная женщина, находившаяся в автобусе как сопровождающая.