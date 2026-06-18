Генсек ОДКБ осудил атаку дрона ВСУ по автобусу с белорусами в Брянской области

В ОДКБ осудили удар дрона ВСУ по автобусу с гражданами Белоруссии под Брянском Генсек ОДКБ осудил атаку дрона ВСУ по автобусу с белорусами в Брянской области

Москва18 июн Вести.Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков осудил атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ОДКБ.

Генсек от лица объединения принес соболезнования белорусским коллегам и подчеркнул, что любым агрессивным действиям в отношении мирных жителей, особенно несовершеннолетних, не существует и не может существовать никакого оправдания.

Строго осуждаю этот преступный акт говорится в сообщении

Масадыков также высказал слова поддержки всем пострадавшим при обстреле и пожелал им максимально быстрого восстановления.

Украинский БПЛА ударил по автобусу 17 июня, в среду. В момент атаки в салоне находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. В результате погибла супруга тренера. Пострадали восемь человек, включая шестерых детей.