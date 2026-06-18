Постпред при ОБСЕ: Минск счел удар по автобусу в Брянской области терроризмом

В Белоруссии назвали атаку ВСУ на автобус в Брянской области актом терроризма Постпред при ОБСЕ: Минск счел удар по автобусу в Брянской области терроризмом

Москва18 июн Вести.Белоруссия считает актом терроризма удар украинского дрона по гражданскому автобусу в Брянской области. Об этом заявил постоянный представитель республики при ОБСЕ Андрей Дапкюнас, его слова приводит БЕЛТА.

Как сообщил в своем докладе перед членами организации дипломат, президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявил, что беспилотник принадлежал ВСУ.

Мы расцениваем ее как акт терроризма против мирного населения. Белоруссия ожидает безотлагательного и ответственного расследования этой трагедии сказал дипломат

Дапкюнас призвал участников ОБСЕ дать принципиальную оценку трагедии и перестать подпитывать взрывоопасную обстановку в регионе.

Нам прискорбно слышать о ваших тщетных надеждах на истощение и поражение России, слышать абсурдные фантазии о репарациях и трибуналах. Вы всерьез верите в реальность победы в прокси-войне над ядерной сверхдержавой? Вы просто играете со спичками вокруг бочки с бензином заявил Дапкюнас

Накануне автобус с детьми, следовавший из Белоруссии в Геленджик, был атакован беспилотником ВСУ. В результате погибла беременная женщина, еще восемь человек получили ранения.