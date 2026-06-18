Москва18 июнВести.Белоруссия ожидает от Украины честного ответа относительно удара по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал "Пул первого".
Белорусский лидер подчеркнул, что правда в любом случае будет установлена.
Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемойсказал Лукашенко
Накануне автобус с детьми, следовавший из Белоруссии в Геленджик, был атакован беспилотником ВСУ. В результате погибла беременная женщина, еще восемь человек получили ранения.
Ранее Лукашенко заявил, что кому-то не по душе тот факт, что Белоруссия является спокойным государством, поэтому, по его словам, ВСУ атаковали автобус с детьми.