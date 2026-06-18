Лукашенко потребовал от Киева честного ответа по атаке ВСУ на автобус с детьми

Лукашенко призвал Киев к честному ответу после удара ВСУ по автобусу с детьми Лукашенко потребовал от Киева честного ответа по атаке ВСУ на автобус с детьми

Москва18 июн Вести.Белоруссия ожидает от Украины честного ответа относительно удара по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал "Пул первого".

Белорусский лидер подчеркнул, что правда в любом случае будет установлена.

Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой сказал Лукашенко

Накануне автобус с детьми, следовавший из Белоруссии в Геленджик, был атакован беспилотником ВСУ. В результате погибла беременная женщина, еще восемь человек получили ранения.

Ранее Лукашенко заявил, что кому-то не по душе тот факт, что Белоруссия является спокойным государством, поэтому, по его словам, ВСУ атаковали автобус с детьми.