Рыбаков: атака ВСУ на автобус с детьми – целенаправленный акт насилия и агрессии

Постпред Белоруссии в ООН осудил удар ВСУ по автобусу с детьми Рыбаков: атака ВСУ на автобус с детьми – целенаправленный акт насилия и агрессии

Москва30 июн Вести.Удар ВСУ по автобусу с детьми, совершенный 17 июня в Брянской области, является преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения. Об этом в ходе срочного заседания Совета Безопасности ООН заявил постпред Белоруссии Валентин Рыбаков.

Он призвал участников дать объективную оценку случившемуся и привлечь виновных к ответственности.

Это преднамеренный акт насилия и агрессии, направленный против гражданского населения. Против детей, которые ехали отдыхать и заниматься спортом сказал Рыбаков

Дипломат отметил, что Минск располагает доказательствами, что атака была совершена ударным БПЛА украинского производства типа "Дартс". Это подтверждается изъятыми на месте трагедии компонентами и блоком управления детонатором, произведенными на Украине.

В ходе выступления постпред назвал недопустимыми угрозы в адрес Белоруссии и ее руководства. Недавние высказывания представителей киевского режима свидетельствуют о стремлении к дальнейшему обострению конфликта, отметил он.

Рыбаков призвал не испытывать терпение Минска и не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости.

Атака ВСУ на автобус, следовавший из Гомеля в Геленджик, была совершена 17 июня. В результате удара БПЛА ВСУ погибла беременная женщина. Потерпевшими в теракте признаны 19 детей и 22 взрослых.

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева призвала страны ЕС, поддерживающие Украину, открыть глаза на попытки главы киевского режима Владимира Зеленского втянуть Белоруссию и приграничные страны НАТО в масштабный конфликт.