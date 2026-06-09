Москва9 июн Вести.На рынке информационных технологий сегодня существует множество готовых продуктов, поэтому и российские компании должны становиться взрослее и начать конкурировать в более естественных условиях без излишней поддержки от государства. О том, почему 2026 год станет переломным для IT-отрасли в России, на что необходимо обращать внимание, чтобы стать успешной IT-компанией, и как развитие искусственного интеллекта перешло от хайпа к реальным примерам промышленного внедрения, рассказал генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов в интервью ИС "Вести".

По его словам, до 2024 года российские IT-компании активно занимались импортозамещением, и государство всячески способствовало этому процессу. Во-первых, создавались необходимые условия, в частности льготный налоговый режим, специальные условия для IT-специалистов; во-вторых, компании стимулировали переходить на отечественные технологии. На сегодняшний день "ясельный период закончился", и игрокам российского IT-рынка необходимо начать конкурировать между собой в естественных условиях.

По прошлому году уже ряд действий государство здесь сделало, в том числе ужесточение налогового режима, вернули налог на прибыль, снова была дискуссия по поводу НДС. Все это говорит о том, что компаниям пора становиться взрослее, пора конкурировать на рынке в более естественных условиях. И здесь выживет сильнейший…, выживет самый качественный продукт. Тот, кто качественнее; тот, кто более адаптирован под клиента; тот, кто позволяет больше заработать или меньше потратить объяснил Харитонов

Чтобы стать успешной компанией на IT-рынке, необходимо консолидироваться с другими его участниками и смотреть на смежные отрасли, считает Харитонов. В частности, ИТ-холдинг Т1 три года назад начал заниматься промышленной автоматизацией – той сферой, которая раньше была традиционно занята немецкими и американскими компаниями. Еще одним важным условием для успешной работы Харитонов назвал проведение ревизии своих продуктов, чтобы выяснить, какие из них являются конкурентоспособными на рынке, а от каких стоит отказаться.

Вместе с "Ланитом" мы запустили историю с российским банкоматом. А вместе с "Ростехом" мы зашли в производство российских серверов, до этого мы не занимались производством железа. Вместе с партнерами мы занимаемся рынком промышленной автоматизации, и это нормально - объединять усилия для того, чтобы войти в новые сегменты рынка, найти способы для дальнейшего развития отметил генеральный директор ИТ-холдинга Т1

В завершение беседы Харитонов рассказал о прорыве в применении технологий на основе искусственного интеллекта. По его мнению, начался переход от хайпа и рекламы к хорошим примерам промышленного внедрения ИИ. В частности, ИТ-холдинг Т1 в прошлом году запустил пилотный проект ИИ-ассистента для команд разработки.

Искусственный интеллект позволяет, прежде всего, отказаться от линейного масштабирования и показать кратный эффект как в выручке, так и в собственных костах… В прошлом году пять тысяч наших разработчиков использовали ИИ при написании кода, и мы получили эффект – [добились экономии] в миллиард рублей. Конечно же, это конкурентное преимущество. В этом году мы продолжим развитие проекта уже в масштабах всей организации сообщил Харитонов

Более качественное и более адаптированное под пользователя IT-решение будет оставаться на рынке. Новые технологии продолжат внедряться, и искусственный интеллект будет уже не чем-то особенным, а станет неотъемлемой частью любого решения и любой информационной системы, подытожил спикер.