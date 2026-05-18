Москва18 маяВести.Россия должна развивать сферу информационных технологий с опережением, ориентируясь не только на создание аналогов существующих продуктов, но и на прогнозирование будущих изменений на рынке. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
По словам главы правительства, внедрение облачных сервисов и искусственного интеллекта уже демонстрирует эффективность на предприятиях, и этот фактор необходимо учитывать при дальнейшем развитии IT-сектора и промышленности.
И действовать на опережение. Не просто создавать аналоги продуктов, чтобы закрыть потребности организаций, но и прогнозировать изменениясказал премьер
Мишустин подчеркнул, что России необходимо стремиться к конкуренции в новых и перспективных технологических направлениях. По его мнению, такой подход позволит сформировать основу для долгосрочного технологического лидерства страны.