Мишустин призвал развивать IT в России с опережением рынка

Москва18 мая Вести.Россия должна развивать сферу информационных технологий с опережением, ориентируясь не только на создание аналогов существующих продуктов, но и на прогнозирование будущих изменений на рынке. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

По словам главы правительства, внедрение облачных сервисов и искусственного интеллекта уже демонстрирует эффективность на предприятиях, и этот фактор необходимо учитывать при дальнейшем развитии IT-сектора и промышленности.

И действовать на опережение. Не просто создавать аналоги продуктов, чтобы закрыть потребности организаций, но и прогнозировать изменения сказал премьер

Мишустин подчеркнул, что России необходимо стремиться к конкуренции в новых и перспективных технологических направлениях. По его мнению, такой подход позволит сформировать основу для долгосрочного технологического лидерства страны.