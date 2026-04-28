Москва28 апр Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с лекцией на марафоне общества "Знание", назвал восемь сфер деятельности, которые считает важнейшими и перспективными.

Все очень быстро может измениться, даже в течение года-двух. Но вот сегодня эти восемь я бы выделил как важнейшие и перспективные отметил глава правительства

Среди этих направлений робототехника, а также цифровая трансформация, которая включает онлайн-торговлю, облачные сервисы и решения на основе искусственного интеллекта. Специалисты, способные использовать и создавать такие инновации, будут "очень серьезно котироваться на рынке труда", подчеркнул премьер.

Еще одна быстро развивающаяся индустрия — это производство накопителей энергии продолжил Мишустин

Следующее, что выделил премьер-министр, - новая мобильность. Это рынок, возникший на стыке цифровых технологий и транспорта, пояснил он.

Также перспективными направлениями деятельности премьер-министр назвал биотехнологии, кибербезопасность, современную полупроводниковую индустрию и атомную энергетику.