Москва18 маяВести.Рынок облачных сервисов российских компаний в течение последних шести лет вырос более чем в четыре раза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
По словам главы правительства, компании РФ полностью перешли на соответствующую инфраструктуру российской разработки.
Он добавил, что российский бизнес кардинальным образом изменил свое отношению к этому рынку.