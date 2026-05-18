Москва18 маяВести.В настоящий момент более 1 миллиона человек работают в российской IT-индустрии. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
По словам главы правительства, в эту индустрию сейчас приходит все больше специалистов.
Сегодня в ней трудятся свыше миллиона человексказал Мишустин
Ранее российский премьер сообщил, что объем реализации IT-продуктов и услуг России превысил 5 триллионов рублей, увеличившись более чем в четыре раза в течение шести лет.