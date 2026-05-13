Москва13 мая Вести.Правительство России разрабатывает пакет мер для устранения дефицита инженерных кадров и повышения качества их подготовки. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель правительства выступил на стратегической сессии, посвященной развитию профильных образовательных организаций.

Он подчеркнул, что подготовка кадров по инженерным направлениям является ключевым звеном в реализации национальных проектов технологического лидерства.

Нужно совершенствовать программы подготовки инженерных кадров, проведения научно-технических исследований сказал премьер

Он уточнил, что сегодня на технических специальностях в России обучаются почти 1,5 миллиона человек. На 2026/27 учебный год для поступления выделено более 263 тысяч бюджетных мест (+45% в общем объеме). Более 70% выделенных бюджетных мест установлено для региональных университетов.

