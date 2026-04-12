Москва12 апр Вести.В России обновят перечень специальностей, направлений подготовки в вузах, а также научных специальностей. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Представители ведомства рассказали РИА Новости, что перечень имеющихся программ обновят в том числе с учетом итогов проекта, который направлен на изменение уровней профессионального образования.

При переходе на новую систему высшего образования будет разработан новый перечень специальностей, направлений подготовки и научных специальностей сказали собеседники агентства

В марте премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство уже утвердило перечень профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства России, по 300 программам обучения. Наиболее востребованными профессиями были назвалы математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело, оборону, здравоохранение, а также сельское хозяйство.

Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 года. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура, в свою очередь, стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

В январе пилотный проект расширили еще на 11 вузов и продлили до 2030 года.