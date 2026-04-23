Москва23 апр Вести.Российские университеты с этого года начнут готовить кадры для работы с автономными мобильными системами. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

На полях форума "Высшее образование в новую технологическую эпоху" в Национальном центре "Россия" Фальков анонсировал появление новой программы в высших учебных заведениях страны.

Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было подчеркнул министр

По словам Фалькова, современные технологии оказывают значительное влияние на рынок труда и систему высшего образования. В вузах меняются как продолжительность обучения, так и содержание образовательных программ.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что в российских университетах обновится перечень направлений подготовки и научных специальностей. Изменения связаны в том числе с переходом на новую систему высшего образования.