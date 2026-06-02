Фальков рассказал об изменениях при приеме в вузы и бюджетных местах

Москва2 июн Вести.Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков рассказал, как идет подготовка к приемной кампании и чем она будет отличаться в этом году.

Подготовка к приемной кампании, которая официально стартует 20 июня, идет полным ходом. Хотя … эта подготовка началась еще в сентябре 2025 года, когда абитуриенты, зачисленные в августе, пришли в российские университеты. Первое главное изменение связано со способами подачи документов.

Традиционно можно прийти лично в университет и подать документы, отправить по почте. В прежние годы можно было с использованием информационных систем вузов, в этом году мы от такой возможности отказались. Главным каналом подачи документов будет портал "Госуслуги" и суперсервис "Поступи в вуз онлайн". На этом же суперсервисе появилась отдельная возможность подобрать себе университет, исходя из заданных параметров. Это тоже очень важный момент сказал Фальков

Также он объяснил, зачем введены "дни тишины".

Появилось такое новшество, как "день тишины". В целях большей предопределенности и более справедливого распределения бюджетных мест, в день, когда формируются приказы, будет "день тишины". Если в прежние годы мы проанализировали практику, абитуриенты могли до последнего менять свои предпочтения. И во многих случаях это уже работало в целом против всех тех, кто хотел бы учиться на бюджетных местах. Потому что в последний момент можно было забрать заявление или согласие на зачисление в конкретный вуз, а приказы уже готовы. В итоге оставались вакантные бюджетные места. В общем, такая, знаете, не очень хорошая ситуация. Поэтому в этом году, 3 августа, это день зачисления тех, кто идет по разного рода квотам, и 7 августа это будут "дни тишины". Это, еще раз повторяю, в интересах всех абитуриентов. Это, на наш взгляд, должно сделать зачисление более справедливым и понятным для широкого круга лиц сказал министр

Фальков также рассказал о квотах.

У нас есть несколько квот. Есть отдельная квота, есть особая квота, есть целевая квота. И нередко бывает ситуация, что эта квота не полностью занимается. Ну, целевая квота наиболее понятная. Дали, допустим, тому или иному региону 20 мест, заняли всего 10. Вот для того, чтобы оперативно опять же в интересах абитуриентов перераспределять, такое право в этом году перераспределять между отдельной особой и целевой квотой появилось у наших университетов. В конечном итоге к чему это должно привести? К тому, что на финальной стадии приемной кампании в общем наборе, в общем конкурсе должны появляться дополнительные бюджетные места. И, соответственно, если у нас, условно говоря, всего 100 бюджетных мест, из них 30 отданы под разного рода квоты, то 70 мест в общем конкурсе, то к завершающей стадии, жизнь показывает, что в большинстве случаев квоты не всегда выбираются, появляются дополнительные места либо в соответствующей квоте, либо на общем конкурсе пояснил министр

Также Фальков обратил внимание на регулирование платного приема.

В этом году впервые Министерство получило полномочия по закону регулировать платный прием. Правительством было определено 40 направлений, по которым такое регулирование осуществляется. В целом, в ряде вузов есть предельные цифры по платному приему. Это тоже надо учитывать, это тоже важный момент. Целью в данном случае является повышение качества обучения. В первую очередь по ряду чрезвычайно популярных у абитуриентов направлений подготовки. Но, к сожалению, не все вузы по этим направлениям могут обеспечить должное качество. Как правило, это социально-экономические и гуманитарные направления. Такие, например, как юриспруденция, экономика, государственное муниципальное управление, менеджмент. Общего количества платных мест, конечно, меньше не будет. По ряду направлений, в тех университетах, которые, на наш взгляд, не давали должного качества, либо не будет приема вообще, что справедливо, либо, как правило, мы полностью ограничивали прием. Но в тех вузах, где по этим направлениям качество устраивает, и оно достойное, то мы не ограничивали ничем прием отметил министр

По словам Фалькова, всего в этом году выделено 620 480 бюджетных мест.

И мы продолжаем курс на увеличение количества бюджетных мест. Их чуть больше, чем в 2025 году. Это очень важно. Традиционно, если посмотреть внутри по количеству, у нас лидируют инженерно-технические специальности направления, здравоохранение, то есть подготовка врачей, педагогика, ну и дальше уже идут другие укрупненные группы специальностей добавил министр

Также он рассказал о новых специальностях, которые появятся в этом году.

Экономика и рынок труда подсказывают нам, что нужны и новые профессии, и, следовательно, новые программы, новые специальности. В этом году два университета будут принимать на новые программы. Московский авиационный институт в рамках направления, связанного с мобильными автономными системами. В первую очередь, конечно, учитывая профиль МАИ с беспилотными летательными аппаратами и все, что с этим связано. Что касается высокоскоростного движения и транспорта, то в этом направлении новый участник пилотного проекта, Российский университет транспорта, тоже планирует набирать по новой программе сказал Фальков

Министр добавил, что перечень специальностей, по которым можно получать льготный образовательный кредит, в 2026 году уже скорректирован.

Если в прежние годы можно было без ограничений брать кредит на любую специальность и направление, и это не в полной мере согласуется с потребностями экономики и рынка труда, проще говоря, на социально-экономические и гуманитарные направления при достаточном количестве бюджетных мест и достаточно ограниченном запросе со стороны рынка труда, у нас все равно многие абитуриенты брали кредит и поступали. В этом году корректировка сделана с учетом потребностей кадров в таких сферах социальных, как здравоохранение и образование, то есть в первую очередь это подготовка учителей и врачей, ну и конечно инженерно-технический блок, связанный с обеспечением технологического лидерства и технологического суверенитета. Всего несколько сот специальностей и направлений, по которым можно взять образовательный кредит на очень выгодных условиях. Число специальностей, по которым можно взять [кредит], сократится с учетом приоритетов, которые есть в экономике на рынке труда сказал Фальков

Также министр ответил на вопрос об изменении в целевом приеме на обучение и системе наказаний в отношении студентов за невыполнение договора с работодателем.

Знаете, наказание лучше поменьше надо использовать, потому что стремиться надо к тому, чтобы наши университеты и школа создавали условия и использовали стимулы для получения качественного образования. Мы из этого в первую очередь исходим. Что касается целевого обучения, то там есть ряд изменений. Но вначале я хотел бы общую картину дать. У нас всего, как я говорил, 620 480 бюджетных мест в этом году. Из них 83 тысячи будут отданы под целевое обучение. Четыре самых больших по количеству бюджетных мест – группы специальностей и направлений. На первом месте здравоохранение, на втором месте инженерные науки, инженерное дело, на третьем месте образование и педагогика и на четвертом - сельское хозяйство. Вот львиная доля всех целевых мест будут направлены на эти четыре направления сказал Фальков

Кроме того, министр отметил, что все целевые бюджетные места детализированы не только по университетам, но и по уровням и формам обучения.

И самое главное, с привязкой к конкретному работодателю. Сам порядок минимально изменился. Сейчас до 10 июня работодатели размещают на портале "Работа в России" свои предложения для абитуриентов. Затем с 20-го [числа] начнется приемная кампания. Абитуриенты смогут посмотреть по профилю своей будущей профессии или направления обучения, специальности, где бы они хотели работать конкретно, в каком регионе, на каком предприятии. Смогут подать заявку. В каждом случае, как правило, это конкурс. И во второй половине июля общая картина будет понятна. Мы поймем, какие заявки предприятий удовлетворены . И, соответственно, зачисление состоится в первых числах августа по целевой квоте в том числе сказал Фальков

Также министр рассказал о дальнейшем трудоустройстве студентов после университетов в соответствии с полученным образованием.

83 тысячи целевых мест и в каждом договоре на целевой прием или договор о целевом обучении указано, что студент, который закончил, он определенное время, должен отработать на том рабочем месте, на том предприятии, которое, собственно, и заказывало это обучение продолжил Фальков

Кроме того, Фальков рассказал, как продвигается реформа системы высшего образования и какой этап будет реализован в этом году.

В 2023 году стартовал пилотный проект, в нем сначала было шесть университетов, в этом году уже порядка 80 тысяч студентов войдут и будут обучаться по абсолютно новым программам. В пилотном проекте уже 17 университетов, мы условно выделяем второй этап. Большая работа сейчас проделана по всем направлениям. В первую очередь по обновлению программ, во вторую очередь – по нормативам обучения. И, конечно, по тому, чтобы выпускники по этим программам в большей степени соответствовали ожиданиям рынка труда. Те, кто поступил в 2023 году, мы ожидаем, что в ближайшие годы они выпустятся поделился ожиданиями Фальков

Также он добавил, что очень важно посмотреть, как работодатели будут вживую относиться к этим выпускникам и насколько они окажутся востребованы на рынке.

Сам эксперимент масштабируется, надо сказать, что наряду с ядром, таковым является пилотный проект, где 17 университетов, это я бы сказал так, ядро тех изменений, которые обсуждаются и проводятся, но больше трех десятков университетов вокруг очень внимательно не только смотрят, но и участвуют в обсуждении, и уже с учетом требования действующего законодательства вносят изменения в свой текущий учебный процесс сказал министр

В вузах появятся также четыре дисциплины, которые будут изучать все студенты. Это история, философия, основы российской государственности и русский язык.