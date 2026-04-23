Фальков: нам надо переосмыслить понятие высшего образования

Москва23 апр Вести.В России настало время переосмысления понятия высшего образования. С таким заявлением выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

По его словам, в настоящее время в мире происходят кардинальные технологические изменения, влияющие на все сферы жизни.

Учитывая масштаб вызовов, нам надо с вами переосмыслить понятие высшего образования во всех его ключевых проявлениях сказал Фальков

Чиновник отметил, что по масштабу технологические перемены сопоставимы с историческими периодами, когда полностью менялся уклад жизни людей. Поэтому, считает Фальков, образование не может не меняться в сложившейся ситуации.

Кроме того, глава Минобрнауки признал, что многие в России придерживаются консерватизма.

Но в целом мы за изменения добавил он

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ разработало проекты правительственных постановлений, определяющие перечни специальностей для проведения пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.