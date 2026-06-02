Фальков: вузы смогут перераспределять квоты для дополнительных бюджетных мест

Москва2 июн Вести.В этом году у российских университетов появилось право перераспределять незаполненные места в рамках отдельных, особых и целевых квот. Об этом министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил в интервью Наиле Аске-заде, сообщает ИС "Вести".

Новшество связно с тем, что ранее та или иная квота заполнялись не полностью, отметил министр.

Вот для того, чтобы оперативно, опять же, в интересах абитуриентов ..., такое право в этом году перераспределять [незаполненные места] между отдельной, особой и целевой квотой появилось у наших университетов отметил Фальков

По его словам, благодаря такому праву вузов под конец приемной кампании появятся дополнительные бюджетные места.

И, соответственно, если у нас, условно говоря, всего 100 бюджетных мест, из них 30 отданы под разного рода квоты, то 70 мест - в общем конкурсе. К завершающей стадии [приемной кампании], жизнь показывает, что в большинстве случаев квоты не всегда выбираются, появляются дополнительные места либо в соответствующей квоте, либо на общем конкурсе добавил министр

Ранее министр сообщил, что основным каналом подачи документов в вузы за время приемной кампании 2026 года станут "Госуслуги" и внедренный в портал суперсервис.