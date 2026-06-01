Лимиты на платный прием в российских вузах введут по 40 направлениям подготовки Фальков: платный прием в вузы будет регулироваться по 40 направлениям подготовки

Москва1 июн Вести.В 2026 году Министерство науки и высшего образования РФ получило полномочия регулировать платный прием в вузах. Правительство определило 40 направлений подготовки, по которым будет ограничено количество платных мест, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

В этом году впервые министерство получило полномочия по закону регулировать платный прием. Правительством было определено 40 направлений, по которым такое регулирование осуществляется, и в целом ряде вузов есть предельные цифры по платному приему. Целью в данном случае является повышение качества обучения, в первую очередь, по ряду чрезвычайно популярных у абитуриентов направлений подготовки. Но, к сожалению, не все вузы по этим направлениям могут обеспечить должное качество сообщил Фальков

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России изменился порядок приема на программы аспирантуры. В частности, уточнены правила электронной подачи документов, учета индивидуальных достижений и приема на места в пределах целевой квоты.