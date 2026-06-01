Фальков: вузам в РФ выделили 620,5 тысяч бюджетных мест на 2026/27 учебный год

Москва1 июн Вести.Российским вузам было выделено 620 480 бюджетных мест на будущий учебных год – это количество чуть больше, чем было в 2025 году. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

По его словам, среди традиционных направлений подготовки лидируют инженерно-технические специальности, а также врачи и педагоги.

Всего выделено в этом году 620 480 бюджетных мест, и мы продолжаем курс на увеличение количества бюджетных мест. Их чуть больше, чем в 2025 году, это очень важно. Традиционно, если посмотреть внутри по количеству, у нас лидируют инженерно-технические специальности, здравоохранение, то есть подготовка врачей, педагогика, и дальше уже идут другие укрупненные группы специальностей рассказал Фальков

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах и колледжах по специальностям в области биоэкономики.