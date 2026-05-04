В РФ увеличат количество бюджетных мест по биоэкономическим специальностям Путин поручил увеличить число бюджетных мест по специальностям биоэкономики

Москва4 мая Вести.Президент России Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах и колледжах по специальностям в области биоэкономики. Распоряжение было дано по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер поручил провести оценку эффективности кадрового обеспечения в этой сфере.

При необходимости принять решения об увеличении контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям, связанным с биоэкономикой, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов говорится в материалах пресс-службы

Также Путин поручил развивать нормативно-правовую базу в области защиты внутреннего рынка биотехнологий.

Помимо этого, президент поставил задачу сформировать программы популяризации биотехнологий и биоэкономики, обеспечить их реализацию.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о важном выступлении Путина, которое ожидается 9 мая.