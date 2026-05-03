В Кремле анонсировали важное выступление Путина на 9 мая Песков: ожидаем важное выступление Путина на параде 9 мая

Москва3 мая Вести.Выступление президента России Владимира Путина на параде в День Победы будет очень важным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде сказал представитель Кремля

29 апреля Песков сообщил, что Парад Победы на Красной площади в этом году пройдет без военной техники. По его словам, такое решение было принято из-за текущей оперативной обстановки, вопросов безопасности и террористической активности киевского режима.