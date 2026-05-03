Москва3 маяВести.Выступление президента России Владимира Путина на параде в День Победы будет очень важным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на парадесказал представитель Кремля
29 апреля Песков сообщил, что Парад Победы на Красной площади в этом году пройдет без военной техники. По его словам, такое решение было принято из-за текущей оперативной обстановки, вопросов безопасности и террористической активности киевского режима.