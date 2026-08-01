Пашинян угрожал России не концессией ЮКЖД, а военной базой в Гюмри, пишут СМИ Политолог Гришин: Пашинян нацелился на российскую военную базу в Гюмри

Москва1 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян по указанию Европейского союза сознательно ведет республику к конфликту с Россией. Такое мнение высказал обозреватель Александр Гришин в статье для KP.RU.

Журналист напомнил, что, по информации Службы внешней разведки РФ, Брюссель требует от главы армянского правительства минимизировать взаимодействие с Москвой. Среди предлагаемых мер – введение визового режима с Россией, добавил Гришин.

Очень похоже, что по наущению Брюсселя армянский премьер сознательно ведет свою страну к этому конфликту... Что последует после этого, Пашиняну предлагают не задумываться. Да он, похоже, и сам не готов это делать. Во всяком случае, когда грозится пойти ва-банк и намекает на ультиматум России говорится в статье

Гришин также указал, что Пашинян в недавнем своем выступлении заявил, что есть вещи, которые "в Армении существуют бесплатно уже 30 лет" и вскоре Ереван начнет просить за них два миллиарда долларов год.

А в Армении есть только один объект, который Россия арендует и делает это совершенно бесплатно в течение тех самых 30 лет – и это 102-я российская военная база, которая, по большей части, расположена поблизости от города Гюмри. Напомним, договор о ней был подписан в марте 1995-го пишет Гришин

Ранее в пресс-бюро СВР заявили, что ЕС требует от правительства Пашиняна разорвать гуманитарные связи с Россией и сократить присутствие российского бизнеса в ключевых сферах экономики. По словам премьера Армении, республика ищет альтернативы отношениям с РФ не только в экономической, но и в политической сфере.