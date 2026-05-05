Москва5 маяВести.Премьер-министру Армении Николу Пашиняну все равно на будущее своей страны. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.
По его словам, Пашинян сейчас пытается занять пустующее место русофобского государства на Южном Кавказе.
Ему нужно это для того, чтобы легитимировать политические репрессии, к которым он стремится. Ему нельзя упустить власть, ему нельзя упустить победу. А на будущее Армении Пашиняну все равно. Ну, а что из этого будет, мы знаем, потому что уже ни одно поколение политиков, выбирающих русофобский курс, не выигралосказал Чернышов
Ранее эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов заявил, что Евросоюз заставил Пашиняна провести встречу с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.