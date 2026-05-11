Москва11 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался обосновать свое бездействие в ответ на антироссийские заявления Владимира Зеленского. По его словам, будучи организатором, он не обязан цензурировать кого-либо или реагировать на "все подряд".

На саммите Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский допустил русофобские выражения, но организатор мероприятия никак не отреагировал на них. В Кремле расценили такое положение дел как необычное. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не понимает причин отсутствия у Пашиняна попыток уравновесить ситуацию, и это требует дальнейшего изучения.

Саммит Европейского политического сообщества — это многосторонняя платформа, место проведения не имеет значения. Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд пояснил Пашинян в беседе с журналистами

Армянский премьер подчеркнул, что его страна — небольшое государство, поэтому он не планирует вмешиваться во все международные процессы.

Ранее в столице Армении прошла встреча Пашиняна и Зеленского в рамках того же саммита ЕПС. Переговоры велись на английском, хотя оба лидера владеют русским языком. Вице-премьер Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этого охарактеризовал Зеленского и Пашиняна как безмозглых русофобов.