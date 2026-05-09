Москва9 маяВести.Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что не знаком с заявлениями главы киевского режима Владимира Зеленского антироссийской направленности.
Григорян прокомментировал вызов посла республики в МИД России из-за предоставления Зеленскому трибуны для антироссийских высказываний на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.
А где он сделал подобные заявления? Я не знаком с таким заявлением. Давайте учитывать, что мы не можем следить за тем, кто и какие заявления делает. Важны заявления Армении и важна позиция Армениизаявил он журналистом
Секретарь Совбеза также отметил, что отношения между Ереваном и Москвой имеют широкую повестку и кризиса в них фактически не наблюдается.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее отмечал, что армянские власти пытаются по-прежнему придерживаться политики двойных стандартов.