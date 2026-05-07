В МИД осудили предоставление площадки Зеленскому в Ереване для угроз России МИД РФ: Москва осуждает Ереван за предоставление "трибуны" Зеленскому

Москва7 мая Вести.Москва испытывает справедливое негодование из-за предоставления в Армении площадки лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания угроз в адрес России. Об этом заявили в МИД РФ.

В связи с инцидентом в ведомство был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Гурген Арсенян. Ему было заявлено о категорической неприемлемости предоставления Зеленскому "трибуны" в Армении для озвучивания угроз в адрес РФ в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС.

Подчеркнуто, что в Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИДа

Ранее Минобороны РФ предупредили, что при попытке киевского режима сорвать 9 мая в Москве Россия нанесет ракетный удар по центру Киева.