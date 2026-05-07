МО: при попытке сорвать 9 мая в Москве РФ нанесет ракетный удар по центру Киева

МО: при попытке сорвать 9 мая в Москве РФ нанесет ракетный удар по центру Киева МО: при попытке сорвать 9 мая в Москве РФ нанесет ракетный удар по центру Киева

Москва7 мая Вести.При попытке киевского режима сорвать 9 мая в Москве Россия нанесет ракетный удар по центру Киева, говорится в заявлении Минобороны РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что при попытке украинских боевиков нарушить перемирие в зоне специальной военной операции, а также в случае ударов по населенным пунктам и объектам в России, Вооруженные силы РФ дадут адекватный ответ.

Напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева говорится в сообщении

Кроме того, в министерстве вновь предупредили гражданское население Киева и иностранных дипломатов, находящихся в городе, о необходимости заблаговременно покинуть его.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы.

Она также призвала украинских граждан и сотрудников иностранных дипучреждений прислушаться к предупреждениям Минобороны РФ.