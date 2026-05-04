Атака на РФ в День Победы станет поводом для удара по Киеву, заявил Попов Депутат Попов: Минобороны РФ давно не называло конкретные цели ударов

Москва4 мая Вести.Любая атака на Россию во время празднования Дня Победы 9 мая станет поводом для удара по Киеву, написал в своем канале в мессенджере MAX автор ИС "Вести" Евгений Попов. Он особо отметил, что Минобороны РФ давно не озвучивало конкретные цели для ударов.

Так Попов прокомментировал заявление российского военного ведомства об ответной атаке по центру Киеву.

"Ответный, массированный ракетный удар по центру Киева" – это не прежние неопределенные "центры принятия решений". Сегодня озвучено конкретное обязательство военного ведомства с указанием четкой цели. И такого не было давно. Обращает на себя внимание и то, что в заявлении Министерства обороны нет указания на "попытку срыва" парада, празднования Дня Победы именно в Москве. Поводом для удара по центру Киева станет любая атака на российские населенные пункты. Это очень серьезное предостережение с очевидными последствиями для тех, кому оно адресовано сказал Попов

Ранее Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если украинские военные попробуют сорвать парад Победы в Москве.