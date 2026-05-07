Москва7 мая Вести.Украина провоцирует РФ на атаки по Киеву, чтобы подставить под этот удар иностранных дипломатов. Такое мнение ИС "Вести" озвучил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Он заявил, что возможная гибель мирных жителей от российских ударов будет мгновенно использована украинской пропагандой для атак по РФ.

Мы понимаем, что могут быть какие-то разрушения дипломатических миссий. И вот предположим, что случится что-то с дипмиссией какой-нибудь дружественной России страны. [Лидер киевского режима Владимир] Зеленский скажет: "Смотрите, что русские делают! Они вообще уже ничего не могут, кроме как города бомбить". Обязательно нужно Россию наказать. И я думаю, что как раз все готово к тому, что 9 мая на каждой киевской улице будет стоять большая камера с какими-нибудь английскими, французскими и арабскими словами на ней. И все это будет задокументировано, чтобы соответственно на Россию опять же начать новое информационное наступление рассказал Наумов

Ранее в МИД РФ заявили, что в случае попытки сорвать празднование Дня Победы Киев может быть подвергнут масштабному ракетному удару.