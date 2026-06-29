Политолог назвал два варианта развития событий от принуждения РФ к переговорам

Принуждение РФ к переговорам может привести к двум вариантам развития событий Политолог назвал два варианта развития событий от принуждения РФ к переговорам

Москва29 июн Вести.Совместная кампания Украины и Европы по принуждению России к переговорам с позиции силы приближает два возможных варианта развития событий. Подробнее о них рассказал эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в интервью ИС "Вести".

Киев нарушает красные линии атаками беспилотников по российским регионам, значит, и Москва, по мнению политолога, может проводить ответные удары. И не только по военным целям на территории Украины.

Если мы посмотрим на международное право, нейтральная сторона не может по закону размещать на своей территории военное производство воюющей страны. Что называется, по духу и по букве [закона] страны ЕС участвуют в войне против России сказал Наумов

Второй вариант развития событий может включать применение ядерного арсенала России, добавил политолог.

Мы видим, что, действительно, если они не понимают, то как вернуть им это понимание? У Дмитрия Витальевича Тренина, глубоко мною уважаемого, была замечательная формулировка: "Вернуть страх". Тот страх, который, видимо, потеряли подчеркнул эксперт

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", что террористические вылазки ВСУ не влияют на ситуацию на фронте, и российская армия продолжает делать все для достижения всех целей специальной военной операции.