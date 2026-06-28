Москва28 июнВести.Российская армия продолжит делать все для того, чтобы все цели специальной военной операции (СВО) на Украине будут достигнуты. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Путин отметил, что западные лидеры стремятся достигнуть стратегического поражения России и пытаются выставить ситуацию так, будто киевский режим побеждает на линии боевого соприкосновения.
Если все это так есть на самом деле, и Украина побеждает, то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как сама собой. Ну, пусть подождут. А наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операциисказал глава государства
Ранее Путин сообщил, что российские войска контролируют 96% территории Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР), а до ключевого города линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) - Славянска - осталось примерно 8-9 км.