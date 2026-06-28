Путин: ВС РФ продолжат делать все для достижения целей спецоперации Путин заявил, что армия России продолжит делать все для достижения целей СВО

Москва28 июн Вести.Российская армия продолжит делать все для того, чтобы все цели специальной военной операции (СВО) на Украине будут достигнуты. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Путин отметил, что западные лидеры стремятся достигнуть стратегического поражения России и пытаются выставить ситуацию так, будто киевский режим побеждает на линии боевого соприкосновения.

Если все это так есть на самом деле, и Украина побеждает, то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как сама собой. Ну, пусть подождут. А наши войска будут делать свою работу, будут делать все для достижения целей специальной военной операции сказал глава государства

Ранее Путин сообщил, что российские войска контролируют 96% территории Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР), а до ключевого города линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) - Славянска - осталось примерно 8-9 км.