Москва21 маяВести.Российские войска будут отрабатывать решение боевых задач, основываясь на опыте проведения спецоперации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в ходе учений ядерных сил указал, что также запланировано повышение боеготовности различных видов и родов войск.
Безусловно, будем… отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операциисказал он
Ранее президент РФ сообщил о выполнении всех задач на совместных учениях ядерных сил России и Белоруссии.