Путин: ВС РФ будут отрабатывать решение боевых задач по опыту спецоперации

Москва21 мая Вести.Российские войска будут отрабатывать решение боевых задач, основываясь на опыте проведения спецоперации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в ходе учений ядерных сил указал, что также запланировано повышение боеготовности различных видов и родов войск.

Безусловно, будем… отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции сказал он

Ранее президент РФ сообщил о выполнении всех задач на совместных учениях ядерных сил России и Белоруссии.