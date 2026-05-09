Путин заявил о создании уникальных образцов вооружений в РФ Путин: в России создают новейшее оружие на основе боевого опыта

Москва9 мая Вести.Боевой опыт России позволяет производить современные образцы вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на параде в честь Дня Победы.

Российский лидер отметил, что бок о бок с военными трудятся конструкторы, ученые, инженеры, рабочие и изобретатели.

Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство сказал Путин

Во время выступления он также заявил, что бойцы спецоперации противостоят агрессивной силе, которую вооружает и поддерживает НАТО.