Москва9 мая Вести.Бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы на Красной площади.

Выступая на параде в честь 81-й годовщины Победы на Красной площади, глава государства подчеркнул, что российские бойцы вдохновляются подвигом поколения победителей.

Путин выразил уверенность в победе России в специальной военной операции. Он подчеркнул, что залог успеха заключается в моральной и нравственной силе, отваге и сплоченности, а также в способности выдержать любые испытания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также анонсировал очень важное выступление российского лидера 9 мая.