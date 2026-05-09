Путин пожал руки участникам СВО после парада Победы на Красной площади После парада в честь Дня Победы Путин пожал руки участникам СВО

Москва9 мая Вести.Президент России Владимир пожал руки участникам СВО, которые вместе с ним смотрели на трибунах парад Победы на Красной площади в Москве.

Ранее президент России заявил, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которую вооружает и поддерживает весь блок НАТО.

Парад начался с выноса на площадь Знамени Победы знаменной группой роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. После этого министр обороны Андрей Белоусов и главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев совершили объезд и поприветствовали построившиеся на площади парадные расчеты.

Далее расчеты прошли пешим строем по брусчатке Красной площади. Была показана работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

В военном параде на Красной площади также принял участие парадный расчет военнослужащих из Корейской народной армии. Военнослужащие КНДР впервые прошли по Красной площади на параде Победы. Северокорейские солдаты проявили мужество, отвагу и героизм в ходе освобождения Курской области от вооруженных формирований Украины.

Авиационная часть парада была представлена фигурой "Кубинский бриллиант" - совместным пролетом пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на истребителях Су-30 и МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга.

Завершил парад Победы пролет авиации. Летчики штурмовиков Су-25 раскрасили небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.