Кадры работы ВС РФ в зоне СВО показали в ходе трансляции парада Победы

Москва9 мая Вести.Кадры работы подразделений Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции показали в ходе трансляции парада ко Дню Победы на Красной площади.

Сегодня, в день Великой Победы, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации несут боевое дежурство по защите сухопутных, воздушных и морских рубежей нашей Родины. Личный состав объединенной группировки войск выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции сообщил диктор парада

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин смотрит парад Великой Победы рядом с ветераном Великой Отечественной войны Светом Туруновым и Героем России, участником специальной военной операции (СВО) Леонидом Рыжовым.