Перед парадом Победы Путин поговорил с ветеранами Великой Отечественной войны Путин поговорил с ветеранами Великой Отечественной войны

Москва9 мая Вести.На параде ко Дню Победы президент России Владимир Путин поговорил с ветеранами Великой Отечественной войны.

9 мая на Красной площади в Москве проходит военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне​​​.

Гостями парада стали ветераны войны, а также ветераны СВО, Герои России.

По традиции они наблюдают за торжественным шествием с центральной трибуны, находясь рядом с президентом России и прибывшими на празднование лидерами зарубежных стран.

Ранее в Минобороны России сообщали, что в этом году парад будет проходить в особом формате – без военной техники. Решение принято из соображений безопасности.