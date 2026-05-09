Ветеран Семенов сообщил, что написал Путину слова благодарности в письме

Москва9 мая Вести.Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов рассказал изданию "Известия", что в письме, которое отдал президенту России Владимиру Путину, он написал слова благодарности.

Перед началом парада на Красной площади Москвы в День Победы глава российского государства пообщался с ветеранами ВОВ. Именно тогда Семенов передал президенту конверт с письмом.

Мне хотелось выразить слова благодарности президенту... Он держит страну как следует. Экономика растет, армия всем необходимым обеспечивается, страна развивается. И мой низкий поклон я хотел передать сказал Семенов

9 мая в Москве состоялся военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Гостями мероприятия стали ветераны ВОВ, участники СВО и Герои России. По традиции, они наблюдали за парадом на центральной трибуне рядом с президентом России и зарубежными лидерами.