Песков: парад Победы на Красной площади в Москве состоится 9 мая

Песков заявил, что парад в День Победы состоится в Москве Песков: парад Победы на Красной площади в Москве состоится 9 мая

Москва28 апр Вести.Традиционный парад в честь Дня Победы состоится на Красной площади 9 мая, о его формате будет проинформировано позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, состоится ли 9 мая традиционный парад Победы с прохождением военной техники.

Разумеется, парад состоится. По формату проведения парада мы своевременно вас проинформируем сказал Песков

По словам Пескова, также Кремль позднее сообщит о том, кто из зарубежных лидеров собирается посетить Москву на 9 мая.

На парад в честь 80-летия Победы, который состоялся в прошлом году, в Москву прибыли главы почти 30 государств. Среди них были лидеры стран СНГ, Китая, Бразилии, Венесуэлы, Кубы, Вьетнама, Словакии, а также Сербии.