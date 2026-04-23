В Кремле ответили на вопрос о гостях на параде Победы Песков: Кремль своевременно сообщит о гостях на параде Победы в Москве

Москва23 апр Вести.Кремль своевременно сообщит о гостях на параде Победы в Москве. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что парад Победы в Москве 9 мая посетят около 20 глав государств и правительств. Песков отметил, что ему ничего не известно об этом.

Мы своевременно сообщим, какие гости разделят с нами радость праздника Победы сказал пресс-секретарь президента

Ранее Песков заявил, что Россия будет рада принять лидеров дружественных стран на параде Победы 9 мая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что примет участие в параде в Москве по случаю Дня Победы. Кроме того, глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины фракции "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик назвал своим долгом посещение парада Победы в Москве.

Накануне стало известно, что на Красной площади начали устанавливать трибуны для гостей парада Победы.