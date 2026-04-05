Песков сообщил о подготовке Кремля к празднованию Дня Победы в 2026 году

Москва5 апр Вести.Кремль продолжает приготовления к празднованию Дня Победы в 2026 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков изданию "Осторожно Media".

Таким образом он отреагировал на слухи об отмене Парада Победы на Красной площади в 2026 году к приближающемуся празднику 9 мая.

Мы готовимся к празднованию Дня Победы заявил Песков

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Москва уже подтвердила приглашения нескольким зарубежным государственным деятелям, выразившим желание приехать в Россию на празднование Дня Победы.

До этого премьер-министр Словакии заявил о своей готовности вновь посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю празднования Дня Победы. Вскоре Москва официально подтвердила намерение принять Фицо на торжествах.