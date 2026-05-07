Песков сообщил о дополнительных мерах безопасности в преддверии Дня Победы Песков: спецслужбы в РФ принимают дополнительные меры безопасности перед 9 мая

Москва7 мая Вести.Российские спецслужбы на фоне угроз со стороны Украины принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарю российского лидера на брифинге задали вопрос о том, как Кремль оценивает безопасность в столице ввиду угроз со стороны киевского режима.

Вы знаете, что накануне больших праздников – и, конечно же, главным образом, к большим в нашей стране относится День Победы – всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб ответил он

Песков указал на аналогичный подход и в этом году, в том числе из-за террористических угроз со стороны Киева.

Ранее Минобороны России объявило о перемирии в зоне спецоперации в честь Дня Победы. При этом ведомство прокомментировало заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, зафиксировав в его словах "угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая". В МО предупредили, что в случае попытки Киева реализовать этот план Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы.