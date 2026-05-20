Москва20 маяВести.Вооруженные силы России принимают все необходимые меры, чтобы противостоять угрозам со стороны киевского режима и его главы Владимира Зеленского. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что на фоне агрессивных заявлений, доносящихся из Киева, важно принимать меры.
У меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски прежде всего для населениясказал Песков
Ранее Зеленский заявил, что утвердил планы ударов по российской территории на июнь. Как отмечал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, киевский режим ударами по мирным жителям и гражданским объектам активно движется в сторону эскалации террористической войны.