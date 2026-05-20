ВС РФ принимают меры для противостояния угрозам Киева, заявили в Кремле Песков: ВС РФ принимают меры для противостояния угрозам Зеленского

Москва20 мая Вести.Вооруженные силы России принимают все необходимые меры, чтобы противостоять угрозам со стороны киевского режима и его главы Владимира Зеленского. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на фоне агрессивных заявлений, доносящихся из Киева, важно принимать меры.

У меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски прежде всего для населения сказал Песков

Ранее Зеленский заявил, что утвердил планы ударов по российской территории на июнь. Как отмечал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, киевский режим ударами по мирным жителям и гражданским объектам активно движется в сторону эскалации террористической войны.