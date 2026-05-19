Москва19 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что утвердил планы ударов по российской территории на июнь. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.
Зеленский также добавил, что киевский режим будет наращивать поставки в войска БПЛА и наземных роботов.
Сегодня я утвердил наши планы дальних действий на июнь, и мы должны творчески подходить к расширению украинских "дальнобойных санкций"заявил Зеленский
Ранее ирландский журналист Чей Боуз отметил, что Зеленский использует удары по России для отвлечения внимания украинцев от коррупционных скандалов в стране.