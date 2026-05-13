Зеленский обвинил Россию в атаке по Украине ради срыва визита Трампа в Китай Зеленский обвинил Россию в попытке испортить визит Трампа в Китай

Москва13 мая Вести.Вооруженные силы России нанесли массированный удар беспилотниками по территории и инфраструктуры Украины, чтобы испортить визит президента США Дональда Трампа в Китай, написал в своем Telegram-канале лидер Киевского режима Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, российские военные использовали порядка 800 ударных дронов. Наиболее активные атаки пришлись по областям Западной Украины.

Слова киевского лидера прокомментировала автор ИС "Вести" Ольга Скабеева в своем канале в мессенджере MAX.

"Россия запустила дроны по Украине, чтобы испортить визит Трампа в Китай" – киевский наркоман уже под дозой написала Скабеева

Трамп прибыл в Китай в среду, его визит продлится до 15 мая.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ зафиксировало 30 383 случаев нарушения перемирия, приуроченного ко Дню Победы, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).