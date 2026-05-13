В МИД ответили на жалобы Зеленского на одну из самых длительных атак РФ Захарова иронично ответила на жалобы Зеленского на российские атаки

Москва13 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на жалобы главы киевского режима Владимира Зеленского на то, что одна из самых длительных массированных атак РФ по Украине проходит во время визита президента США Дональда Трампа в Китай. Комментарий по этому поводу дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Она рекомендовала главе киевского режима выпустить "запрещающий указ".

Делов-то: парад в Москве "разрешил", значит, и атаку с таким же успехом "отменит". Да и "гадалка" Ермака, которую нанимали для наведения порчи на антикоррупционные структуры, освободилась – может подшаманить говорится в публикации

Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что ВС России нанесли массированный удар беспилотниками по территории и инфраструктуре Украины, чтобы испортить визит президента США Дональда Трампа в Китай.