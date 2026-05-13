Москва13 мая Вести.Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обращался к гадалке за советами после того, как был отправлен в отставку в результате коррупционного скандала.

Фрагменты переписки с Вероникой Аникиевич, предоставлявшей оккультные услуги, зачитала в суде прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Аникиевич была записана в телефоне у Ермака как "Вероника Фэншуй", и экс-глава офиса Зеленского отправлял ей имена своих политических оппонентов. В частности, в ответ на сообщение с именами руководителя САП Александра Клименко и главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса гадалка написала, что Ермак должен действовать, уточнив, что или он – их, или они – его.

Затем Ермак прислал новую порцию имен. Это были имена журналистов газеты "Украинская правда" Михаила Ткача и Севгили Мусаевой, одного из владельцев газеты Томаша Фиалу, депутатов Верховной рады Ярослава Железняка, Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Давида Арахмии. Ермак дописал, что "готов на все". В ответ "Вероника Фэншуй" посоветовала ему покинуть страну.

По данным САП, с этой же гадалкой Ермак советовался по поводу назначений на государственные посты. Украинские СМИ уточняли, что он скидывал "Веронике Фэншуй" даты рождения кандидатов.

11 мая НАБУ и САП предъявили Ермаку обвинение в легализации денег, полученных преступным путем.

В январе экс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала в соцсетях, что Ермак привозил на Украину колдунов из Грузии, Израиля и Латинской Америки для проведения ритуалов. Мендель отметила, что среди украинских политиков Ермак – не единственный, кто практикует магические ритуалы.